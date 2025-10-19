今日19日の日中は気温の上がり方が鈍く、午前11時の気温は昨日18日より低い所がほとんどとなっています。このあとも、それほど大きく気温が上がることはなく、全国的に昨日より低い最高気温となる所が多いでしょう。また、今日19日の夜は朝よりも気温が下がり、明日20日の朝にかけて空気がヒンヤリしそうです。今日19日の最高気温は前日より低い今日19日の日中は、全国的に昨日18日に比べてあまり気温が上がっていません。午前11時