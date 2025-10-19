マイケル・J・フォックス（64歳）が、“劇的な死に方”はしたくないと語っている。20代のころからパーキンソン病との闘病生活を送っているマイケルは、転倒して致命傷を負うような死に方ではなく、寝ている間に息を引き取りたいと考えているそうだ。ザ・サンデー・タイムズ紙にマイケルはこう話す。「（パーキンソン病には）タイムラインというものがないんだ。進行状況のステージというものがない。前立腺がんのような病気と違っ