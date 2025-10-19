猫が『ずっと寝ている』5つの理由 猫と暮らしていると、「また寝てるの？」「今日はずっとゴロゴロしてる…」と感じることがあるかもしれません。でもそれは、単なる怠け癖ではなく、猫という動物が持つ本来の習性によるものなんです。 この章では、猫がよく眠る理由を本能・体の構造・環境要因など5つの観点から解説します。 1.狩猟本能による「エネルギー温存型」の生活 猫は本来、狩りをして生活していた動物