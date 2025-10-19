車いす陸上を通じてパラスポーツに親しんでもらおうというイベントが、福岡市で開かれています。福岡市の平和台陸上競技場で開かれている車いす陸上の記録会には、ふだん車いすで生活している子どもや、そのきょうだいなど、合わせて19人が参加しています。パラスポーツを身近に感じてもらおうと、福岡市のNPO法人「はぁとスペース」が開いているもので、参加者は、100メートル・400メートル・800メ