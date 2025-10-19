女優の高橋智子さんが交通事故のために急逝していたことが、所属事務所の公式エックスによって18日明らかになった。【写真】所属事務所「碗プロダクション」の発表18日、高橋さんの所属事務所「碗プロダクション」は「関係者、応援してくださる皆様へ」とつづって投稿の中で「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした」と発表。「突然のことに、一同未だそのことを信じられ