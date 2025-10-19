エンゼルス時代に大谷翔平投手（ドジャース）とバッテリーを組んでいた３９歳のマーティン・マルドナド捕手（パドレス）が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムで現役引退する意向を明らかにした。１１年にブルワーズでメジャーデビュー。１７年からエンゼルスに所属し、渡米１年目の大谷とバッテリーを組んだこともある。メジャー１５年目だった今季は、誕生日が全く同じのダルビッシュ有投手ともバッテリーを組み