田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は19日、投票日を迎えています。伊東市議選には定数20人に対し前職18人、新人12人のあわせて30人が立候補しています。午前11時現在の投票率は期日前を除いて7.98％で、2年前の前回選をわずかに上回っています。一方、きのう18日までの期日前投票は33.14％と、前回選を10ポイント以上上回りました。今回の市議選は、学歴詐称疑惑の田久保市長に対し不信任決議をした市議