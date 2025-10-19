女優の河合優実（24）が19日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。女優を目指すきっかけとなった出来事を明かした。この日、「第77回カンヌ国際映画祭」で国際映画批評家連盟賞を受賞した主演映画「ナミビアの砂漠」で監督を務めた山中瑶子氏、シンガーソングライターで詩人の柴田聡子とともに出演した。高校卒業後、俳優としての道を歩み出した河合。「何にも考えずに、気づいたら今いる。何も考えてな