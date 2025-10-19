◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)サッカーのFIFA U-20ワールドカップは現地時間18日に3位決定戦が行われ、コロンビアがフランスに勝利しました。準決勝ではアルゼンチン(D組1位)に敗れて3位決定戦に回ったコロンビア(F組1位)でしたが、迎えたフランス(E組3位)との一戦は開始直後の前半2分にオスカル・ペレア選手のゴールで先制します。その後、フランスにはボール支配率、シュート数ともに上