自宅のガスメーターを別のメーターと入れ替える手口で料金１１０万円余りの支払いを不正に免れたとして、仙台市ガス局は１７日、同局供給部導管管理課の係長（４９）を１６日付で懲戒免職にしたと発表した。発表によると、係長は２０１８年４月頃に工事などで使うガスメーターを局内の倉庫から持ち出し、自宅で保管。自宅のと交換し検針日前に戻すことで、自宅のメーターの数値が上がるのを抑えていた。今年８月の検針の際、