18日、群馬県みなかみ町で、住民がクマに襲われる被害が相次ぎ、2人が重傷を負いました。警察などによりますと、18日午後1時半ごろ、群馬県みなかみ町羽場の山林で、一人でキノコ採りをしていた近くに住む64歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や頭をひっかかれ重傷を負いましたが命に別条はないということです。また、みなかみ町高日向では18日午後4時すぎ、道路で犬の散歩中だった76歳の女性がクマに耳や尻をかまれるなどし