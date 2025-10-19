広島が、今季はヤクルトで１軍投手コーチを務めた石井弘寿氏（４８）を来季の投手コーチとして招へいすることが１９日、分かった。球団幹部が明かした。１軍部門を担当するとみられる。石井氏は千葉県出身で東京学館から９５年度ドラフト４位でヤクルトに入団。０２年に最優秀中継ぎ投手に輝き、０４年にはアテネ五輪の日本代表として銅メダルを獲得。抑えとなった０５年には３７セーブを挙げた。現役引退翌年の１２年からは