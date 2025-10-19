スターラックス航空は、沖縄/那覇〜台中線を冬スケジュールに段階的に増便する。現在は1日1往復を運航しており、10月26日から月・水・金・日曜を加えた週11往復、12月25日から火・木・土を加えた1日2往復に増便する。機材はいずれもエアバスA321neoを使用する。冬スケジュールには、福岡〜台北/桃園線をエアバスA330-900型機に大型化するなど、供給量を拡大する。■ダイヤJX303沖縄/那覇（16：45）〜台中（17：35）JX313沖縄