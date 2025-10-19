中国南方航空は、名古屋/中部〜大連線を冬スケジュールには最大週4往復を運航する。10月26日から12月20日までは火・土曜の週2往復、12月22日以降は月・木曜を加えた週4往復を運航する。また、チェックインカウンターは第1ターミナル3階BカウンターからAカウンターへ変更する。中国南方航空の名古屋/中部発着路線は同路線のみで、同路線は同社のみが運航している。■ダイヤCZ620名古屋/中部（13：00）〜大連（14：50）／火・土（1