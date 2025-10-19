大阪府守口市の市民保健センターの修繕工事をめぐる贈収賄事件で、逮捕された職員が便宜をはかったとみられる工事の契約が、約３０件あることが分かりました。警察によりますと、守口市健康推進課参事の安田大輔容疑者（４７）は、去年９月から今年４月にかけて、市民保健センターの修繕工事に関する随意契約で建築会社に便宜をはかった見返りに電動自転車など７点を受け取った疑いで逮捕・送検されました。安田容疑者は当時