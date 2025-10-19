イスラム組織ハマスによる人質の遺体の返還が遅れる中、パレスチナ自治区ガザ地区とエジプトをつなぐ検問所の再開をめぐり、イスラエルとの間で対立が深まっています。イスラエル軍は19日未明、ハマスから新たに人質とされる2人の遺体が引き渡されたと発表しました。いまだ人質16人の遺体がガザ地区に残されているとみられますが、返還の遅れにイスラエル側は反発を強めています。エジプトとガザ地区の境界にあるラファ検問所の再