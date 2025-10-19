札幌市西区で、道路から茂みの中へ駆け抜けていくクマの姿をカメラがとらえていました。この地域では18日夜から19日朝にかけてクマの目撃が相次いでいます。何かを警戒するように茂みの中へ駆け抜けていくクマ。18日午後6時ごろ、札幌市西区山の手で車を運転していた50代の女性がクマ1頭を目撃し、撮影しました。クマは体長1.5メートルほどとみられ、その後、山の方へ立ち去ったということです。また、19日午前7時ごろには、西区山