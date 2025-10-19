18日夜、広島県廿日市市宮島で6年ぶりに花火大会が開かれ、秋の夜空を彩りました。18日、廿日市市の宮島沖で開かれたのは、「厳島水中花火大会」です。30分間でおよそ2500発の花火が打ち上げられました。イベントは、安全確保の難しさなどから2019年を最後に終了していましたが、ことし、6年ぶりに開催。名物だった「水中花火」も復活しました。見物客「すごかった。きれいだった。たのしかった」「鳥居をバックに上がる花火を久し