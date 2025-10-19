アメリカのトランプ大統領の辞任を訴える大規模な抗議デモが18日、全米各地で行われました。主催者によりますと、大規模な抗議デモは18日、「ノー・キングス（＝王様はいらない）」をスローガンに、首都ワシントンやニューヨークなど、50州すべての2700か所以上で行われました。参加者らは、トランプ大統領の強権的な政策などを批判し、辞任を訴えました。デモ参加者「アメリカは自由の国だから参加した。私たちは移民を歓迎する。