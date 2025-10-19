札幌市西区で道路から茂みの中へ駆け抜けていくクマの姿をカメラがとらえていました。この地域ではきのう夜からけさにかけてクマの目撃が相次いでいます。何かを警戒するように茂みの中へ駆け抜けていくクマ。2025年10月18日午後6時ごろ、札幌市西区山の手で車を運転していた50代の女性がクマ1頭を目撃しました。クマは体長1.5メートルほどとみられその後、山の方へ立ち去ったということです。また、2025年10月19日午前7時ご