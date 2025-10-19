南さつま市の野間池沖でダイビングをしていた男性(65)が18日から行方不明になっていて、19日も捜索活動が行われています。18日から行方がわからなくなっているのは福岡県古賀市の会社員、花田博志さん(65)です。串木野海上保安部によりますと、18日午後0時45分ごろ「野間池の北で6人でダイビングしていたところ、1人が行方不明になった」と118番通報がありました。花田さんは友人と計6人でチャーター船を使っ