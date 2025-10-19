きょうとあすは、前線が日本の南に停滞し、湿った空気が流入する影響で、南西諸島や九州から東北南部では雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。先島諸島では雷を伴った激しい雨が降る所もあるでしょう。東北北部や北海道では、きょうの日中は概ね晴れますが、夜から次第に雲が広がり、あすにかけて雨が降りやすく、北海道日本海側では山沿いを中心に雪の降る所もありそうです。また、日本列島は西高東低の冬型の気圧配置に