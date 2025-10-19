将棋の藤井聡太七冠が１９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた児童書「新スポーツスーパースター伝藤井聡太」（ベースボール・マガジン刊）の発売記念イベントに出席した。藤井が将棋を始めた５歳から、史上最年少で八冠になった２１歳までの”棋士人生”がまとまった一冊。「私が将棋を始めてから今までを、丁寧にまとめていただいている。将棋のルールもまとめられているので、本を通して将棋の面白さを感じてもらえたら