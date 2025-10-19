ノッティンガム・フォレストの指揮官を解任されたアンジェ・ポステコグルー監督は、プレミアリーグ史上2番目の早さでの解任となったようだ。18日、同リーグ公式サイトが伝えている。ノッティンガム・フォレストでは2023年12月からヌーノ・エスピリト・サント前監督が指揮官を務め、昨季はプレミアリーグを7位で終えたことにより、1995−96シーズン以来の欧州カップ戦出場権を手にした。今夏には指揮官との契約を2028年6月30日