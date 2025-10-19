日本維新の会はきょう午後、常任役員会を開き、自民党との政権の枠組みは閣外協力とする方針などを最終的に確認することにしています。関係者によりますと、自民・維新の政策協議で両党はきょうまでに、食料品の消費税の廃止については継続協議とし、「企業・団体献金」の廃止は高市総裁の任期である再来年までの実現を目指して協議していくことで折り合いをつけました。国会議員の定数削減については自民側は受け入れる方針を固め