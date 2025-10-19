県日曜野球のナンバーワンを目指す大会が、金沢市内で始まり、選手たちが、熱いプレーを繰り広げています。ことしで26回目となるこの大会は、県日曜野球協会が開いているもので、各団体やリーグに所属する18チームがトーナメント方式で争います。開会式では、選手を代表して、GETの本橋悟 選手が、活躍を誓いました。■選手宣誓「日々応援してくれる家族や仲間たちに感謝し、最高の仲間たちと、最高