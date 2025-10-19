地震発生前の能登を中心に撮影された映画「港のひかり」の試写会が、18日に輪島市で開かれ主演の舘ひろしさんが作品への思いを語りました。映画は、舘ひろしさん演じる元暴力団の漁師と両親を亡くした盲目の少年の交流を描くもので、2023年の11月から12月に撮影され、現在は、海底が隆起した輪島市の大沢漁港や火災で焼失した朝市通りなど被災前の風景が収められています。（18日、輪島市で行われた試写会では、主演の舘ひろしさん