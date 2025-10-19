過ぎ去った栄光を物語るクラシックカー先日、米国アリゾナ州ブラックキャニオンにあるジャンクヤード『デザート・バレー・オートパーツ（Desert Valley Auto Parts）』をじっくりと探索する機会を得た。【画像】実用主義とゴージャスの融合【キャデラック・カスティリアンのステーションワゴンを詳しく見る】全24枚この場所には1000台以上のクラシックカーが保管されており、そのほとんどが1960年代から1970年代に生産されたもの