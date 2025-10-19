◇東京六大学野球秋季リーグ第6週第2日2回戦立大 ー 慶大（2025年10月19日神宮）創立100周年を記念して行われているレジェンド始球式に、慶大OBの上田和明氏（63＝ジャイアンツ・アカデミー副校長）が登板。低めに外れたが小気味いいストレートを投げ込んだ。「同期たちから135キロ投げろとか言われていて、すごく緊張しました」と笑顔で大役を果たした。大学時代は通算12本塁打で、4年春の早慶戦で3試合連続、4本塁打