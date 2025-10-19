【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、161キロ“火の玉ストレート”→バットを爆速通過10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じた剛速球が話題となっている。1回表ブルワーズの攻撃、無死一塁の場面で打席に立った2番のジャクソン・チョウリオに