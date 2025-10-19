来年１月の「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地などで行われ、神奈川県内に練習拠点を置く、東海大（平塚市）が５位、神奈川大（横浜市）が７位、日本体育大（横浜市）が９位で本大会出場を決めた。３校は、シード権を獲得している青山学院大（相模原市）、国学院大（川崎市）とともに、箱根路に挑む。全４