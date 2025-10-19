プロ野球・ロッテは19日、松山秀明氏が一軍チーフ内野守備走塁コーチに就任したことを発表しました。松山氏は1989年ドラフト5位で青山学院大からオリックスに入団。98年の現役引退後は阪神、オリックス、KBO・起亜タイガース（韓国）、ロッテ、ソフトバンクでコーチを務め、24年からソフトバンクの2軍監督を務めていたものの、7日に今季限りでの退団が発表されていました。松山氏は球団を通じて「今回、2017年のシーズン以来、マリ