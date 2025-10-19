国民民主党の玉木雄一郎代表が１９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」にＶＴＲ出演。ＴＢＳの浦野芽良アナウンサーからの「維新の動きを見たときに、正直、正直、イラッとしましたか？」と直球質問にたじろぐ場面があった。玉木氏は１５日に立憲民主党・野田佳彦代表、日本維新の会・藤田文武共同代表と党首会談を行ったが、その直後に吉村洋文代表も電撃参戦して行われた維新と自民党との党首会談で一気に連立へ動き始めた。