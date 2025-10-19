通帳を見て、思わずため息が出た……。誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。「あれっ、こんなに少なかった？」「なかなか増えないな……」そんな気持ちになる瞬間です。けれど、実はこの“ため息”を繰り返していると、お金に嫌われてしまうかもしれません。落ち込む前に少し立ち止まり、そのため息の理由を見つめ直すことで、思わぬ気付きが得られることもあります。今回は、通帳を見てため息が出るときに隠れている“お