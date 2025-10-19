19日朝、能代市で78歳の女性が散歩中にクマに襲われけがをしました。現場は能代市二ツ井町仁鮒字川原田の農道です。警察と消防によりますと19日午前6時ごろ、78歳の女性が散歩をしていたところ体長およそ1メートルのクマに後ろから襲われました。女性は背中を引っかかれけがをしていますが会話はできていて、命に別条はないということです。クマは全部で3頭いて、親子とみられその後、田んぼが広がる方向へ立ち去ったという