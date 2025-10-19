9月中旬の劇場公開から、1カ月を迎えた劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。封切直後から急速に観客動員数の拡大を見せた本作だが、その人気の要因として米津玄師による「IRIS OUT」と「JANE DOE」の両主題歌の存在を欠かすことはできない。いまや各所タイアップに引っ張りだこの彼だが、楽曲リリース時にはもはやお馴染みとなってきたのが、作品に関連するアーティスト／著名人と米津の対談動画である。 （関