ソフトバンクは19日、東浜巨投手、大津亮介投手、尾形崇斗投手を出場選手登録した。代わって大関友久投手、伊藤優輔投手、上沢直之投手を出場選手登録抹消した。東浜は7試合に登板し、4勝2敗、防御率2・51、尾形は38試合に登板し、1勝1敗、防御率4・67をマークしている。大津亮介は19日のクライマックスシリーズファイナルステージ第5戦に先発する。また出場選手登録されたまま、みやざきフェニックス・リーグで調整登板して