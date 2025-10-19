俳優の志尊淳（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。秋らしい私服姿のお散歩ショットで新ヘアを披露した。【写真】「髪伸びたねー！」雰囲気ガラリなニューヘアの私服ショットを披露した志尊淳志尊は「すっかり秋服」とセンスあふれる私服姿で、「仕事終わりに散歩がしたくなる季節です」とオフ感満載の散歩中の姿をアップ。「髪も伸びました。パーマかけたんだよ」とイメチェンした新しい髪型を披露した。ファンからは