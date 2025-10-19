実業家の堀江貴文氏が１９日、「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演し、運転手兼秘書だったＮＨＫから国民を守る党の斉藤健一郎参院議員が参院の自民党会派入りしたことに言及した。参院選後、ＮＨＫ党は所属議員が斉藤氏だけになったことで会派が消滅していたが、自民会派に加わることが決定。会派名は「自民党・無所属の会」に変更となり、斉藤氏は農林水産委員会からＮＨＫ問題を取り扱う総務委員会へ差し替えられた。