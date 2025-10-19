国民民主党の玉木雄一郎代表が１９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）にＶＴＲ出演した。番組では首班指名選挙を巡り１５日に野党候補一本化で立憲民主党、国民、日本維新の会が党首会談を行ったことを伝えた。会談後に維新の吉村洋文代表と藤田文武代表が自民党の高市早苗総裁と党首会談を行ったことを報じた。吉村代表は政策合意でまとまれば選挙で高市氏の名前を書くことを明言した。玉木代表を