今年８月に俳優・岸田タツヤとの結婚を発表したフリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が、結婚式の前撮り撮影の様子を披露した。高木は１８日までに自身のインスタグラムを更新し、黒・白・ブルー系の３種類のドレス姿を公開。デコルテが美しく際立つ上品なシルエットのドレスをそれぞれ着こなし、柔らかな笑顔を見せている。「インスタで見つけてこの方のメイクがかわいいーっ！てなってお願いしました！」と明かし、「テ