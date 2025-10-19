今回の自民党総裁選に思う 国の針路、ビジョンをどうつくり上げていくか─。今回の自由民主党総裁選では、国家ビジョンや国家像といったものが見えてこなかったように思う。 この稿を書いているのは９月26日（金曜）で、新総裁が決まる10月4日（土曜）の1週間前。各メディアで流される5人の政策（公約）も物価高対策、社会保障費の負担減といったところに集中。 もちろん、国民の生活が物価高で影響を受けている