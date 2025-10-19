〈東京大学を卒業→家賃3.8万の“ゴミ屋敷”で食事風景を毎日配信…「可愛すぎるゴミ屋敷住民（29）」の“意外な暮らしぶり”〉から続く「東大卒のゴミ屋敷住人」としてメディア出演経験もある、みずきさん（29）。東大理学部在学中に女性服やメイクに目覚め、モノに溢れた部屋と可愛らしい見た目とのギャップに目が奪われる。【大変身!!】男子校育ち→可愛すぎるゴミ屋敷住人に…みずきさんの現在の姿や、住んでいる「ゴミ屋敷」