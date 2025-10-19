1999年、8年勤めたフジテレビを退職後、結婚。フランスに移住して26年。パリや南仏を拠点に、ライフスタイルやファッションについての執筆、発信を続けているフリーアナウンサーの中村江里子さん（56）。【衝撃画像】「スタイル良すぎて2度見」超ミニ丈のスカートに赤いパンプス姿…スラリ美脚の中村江里子56歳の現在を見る先ごろ、イタリア・ミラノに住むことも発表した中村さんに日本での暮らしから現在に至るまでを振り返っ