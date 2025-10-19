〈「ふっくらしていたために妊娠疑惑が出て…」30歳で突然退社→フランス人夫と結婚…元フジアナウンサー中村江里子（56）が語る、運命を感じた“出会い”〉から続く1999年、8年勤めたフジテレビを退職後、結婚。フランスに移住して26年。パリや南仏を拠点に、ライフスタイルやファッションについての執筆、発信を続けているフリーアナウンサーの中村江里子さん（56）。【衝撃画像】「スタイル良すぎて2度見」超ミニ丈のスカート