〈「何とかプレーできるよう調整するのがプロ」ドジャース守護神・佐々木朗希が明かしていた長期離脱“右肩痛”の真相「プロ野球選手は誰しも…」〉から続くナ・リーグ優勝決定シリーズで最終回のマウンドを託されるなど、ポストシーズンではゲームを締める守護神を務めているドジャース・佐々木朗希投手（23）。ポストシーズンでチームに貢献する投球を見せるまでに、本人が経験したのは右肩の痛みの再発とリハビリの日々だった