〈アメリカでの批判に「何でも勉強だなと思います」佐々木朗希が涙の降板後に明かしていた苦戦の原因「原因はメンタル面ではなく…」〉から続くナ・リーグ優勝決定シリーズで最終回を任され、今やドジャースの守護神となった佐々木朗希投手（23）。ポストシーズンでの活躍までには、右肩の痛みの再発とリハビリの日々があった。7月に行われた「週刊文春」のインタビューでは、右肩の痛みの真相を語っていた――。（初出：「週刊