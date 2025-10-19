CSファイナルステージが行われていた最中の10月15日、巨人の阿部慎之助監督（46）が山口寿一オーナーにシーズン終了報告を行った。今季はレギュラーシーズン3位、CSもファーストステージで2連敗して終戦。報告前日の10月14日には、二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチと、駒田徳広3軍監督の今季限りの退任が発表されるなど、早くも来季のV奪回に向けての動きが始まった。しかし、この人事に早速不安の声が上がっているという。＊