【新華社ウルムチ10月19日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州和静県の克爾古提（キルクト）郷で最近、餌を求めて山から下りて来る天山アカシカの群れが見られる。地元の牧畜民は、牧草地に天山アカシカを迎え、餌を提供している。キルクト郷は和静県北東部に位置し、四方を山に囲まれている。天山アカシカは、新疆天山山脈に生息するアカシカの亜種で、多くは標高1500〜3800メートルの高原草原地帯に生息し