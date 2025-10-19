秋田県では連日、クマによる被害が起きています。19日朝は能代市で78歳の女性が散歩中にクマに襲われ、けがをしました。現場は能代市二ツ井町仁鮒の農道です。警察と消防によりますと、19日午前6時ごろ、78歳の女性が散歩をしていたところ、親子とみられるクマ3頭に遭遇。このうち、体長およそ1メートルのクマに後ろから襲われました。女性は背中を引っかかれけがをしています。命に別条はないということです。3頭のクマはその後、